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مصدر باتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي باستخدام تقنية الفيديو في الدوري

منذ 47 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
مصدر باتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي باستخدام تقنية الفيديو في الدوري

الأهلي والإنتاج الحربي

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علق مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، على طلب النادي الأهلي في بيانه الصادر مساء اليوم، بشأن تطبيق تقنية الفيديو خلال المباريات المقبلة لبطولة الدوري الممتاز، للقضاء على أخطاء التحكيم وأخرها ما شهدته مباراة الأحمر أمام الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة بالمسابقة أمس.

وقال المصدر:"تقنية الفيديو تحتاج لملايين الجنيهات واتحاد الكرة لن يتمكن من تطبيقها خلال الفترة المقبلة".

وتابع :"اتحاد الكرة يصرف على المنتخبات المختلفة وخزينته تتحمل أيضا دعم الأندية المشاركة في دوري المظاليم، ومن الصعب النظر لطلب الأهلي".

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