عبدالله السعيد :"لو عاد بي الزمن لرحلت مجددا عن الأهلي"

أكد عبدالله السعيد لاعب أهلي جدة أنه لو عاد بيه الزمن لفعل ما قام به عقب رحيله عن فريق الأهلي المصري، موضحا انه طلب ما يستحقه.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة بيراميدز:" قدمت كل ما لدي خلال فترة تواجدي مع الأهلي، ولم أقصر نهائيا خلال مشواري وبذلت أقصى ما عندي".

وأضاف السعيد:" الأزمة التي حدثت كان سببها عدم تقديري من قبِل إدارة المارد الأحمر، وكنت أبحث عن مستقبل أبنائي في ظل عدم تقصيري مع الفريق منذ مجيئي قادما من الإسماعيلي".

وعن سبب غيابه عن الملاعب حتى الان مع أهلي جدة، أجاب السعيد:" تعرضت لإصابة في العضلة الأمامية أثناء معسكر الفريق في النمسا، ولكنني تعافيت وشاركت اليوم في أول مران لي مع الفريق".

الجدير بالذكر أن عبدالله السعيد تسبب في أزمة كبيرة في نهاية الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك، عقب رفضه التجديد للمارد الأحمر وتوقيعه للفارس الأبيض، قبل أن يتدخل تركي أل الشيخ ويقنعه بتمديد عقده مع الأحمر، ليرحل اللاعب لفريق كوبس الفنلندي ثم يتم بيعه لأهلي جدة.