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بعثة النيجر تصل مطار برج العرب الليلة لملاقاة الفراعنة

منذ 48 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
بعثة النيجر تصل مطار برج العرب الليلة لملاقاة الفراعنة

المنتخب

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 تصل اليوم الأربعاء، بعثة منتخب النيجر إلى مطار برج العرب في الثانية عشر منتصف الليل، إلى مطار برج العرب بعد تعديل موعد وصولها أكثر من مرة، حسب الشركة السياحية التي تولت نقل الفريق.

  وقامت بعثة النيجر بالحجز على متن إحدى الرحلات العادية إلى مطار القاهرة ومنه إلى مطار برج العرب، عبر رحلة طيران داخلية.

في الوقت نفسه تم طرح تذاكر المباراة اعتبارا من أمس الثلاثاء، وسط إقبال على منافذ بيعها في الإسكندرية لحضور مباراة السبت المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

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