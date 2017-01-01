عاجل| «الوطن» تنتصر على «مرتضى منصور» في قضية «أحمد حسن»

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم، ببراءة المهندس «محمد الأمين»، مؤسس جريدة «الوطن» و«عبد الفتاح الجبالي»، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي «محمود مسلم»، رئيس التحرير، والصحفي «محمد يحيى» رئيس قطاع الرياضة، من اتهامهم بسب وقذف «مرتضى منصور»، رئيس نادى الزمالك.

وأقام رئيس الزمالك، حملت رقم 20914 لسنة 2017 جنح الدقي، واتهم «الوطن» بسبه وقذفه فى خبر مفادها تعدى رئيس الزمالك على أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وقال المحامى «طارق جميل سعيد»، إنه قدم للمحكمة مستندات حوت محاضر حررها أحمد حسن ضد رئيس الزمالك، مؤكدًا أن المحكمة اطلعت عليها، ثم استمعت للمرافعة، وثبت لها صحة واقعة التعدى على «أحمد حسن» بالسب والقذف، لتُصدر حكمها بالبراءة.