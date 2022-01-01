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بالصور| «أجيري» يضع ملامح تشكيل «الفراعنة» أمام «النيجر»

منذ 34 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
بالصور| «أجيري» يضع ملامح تشكيل «الفراعنة» أمام «النيجر»

تدريب المنتخب

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أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الثالث مساء اليوم بستاد برج العرب، ضمن معسكره المغلق، استعدادًا للقاء النيجر في الثامنة من مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لتصفيات الأمم الإفريقية.

شارك في التدريبات الجماعية 23 لاعبًا، فيما واصل مروان محسن تدريباته التأهيلية، قبل أن يشارك في جزء من التقسيمة، التي أجراها خافيير أجيري بين فريقين على كامل الملعب، وقادها بنفسه بمعاونة هاني رمزي، في بداية رسم ملامح تشكيله للفريق وطريقة الآداء أمام النيجر.

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