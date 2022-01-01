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صورة لـ «صلاح» بمعسكر «الفراعنة» تكشف حقيقة انتهاء أزمته مع «الجبلاية»

أمس PM 11:54
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
صورة لـ «صلاح» بمعسكر «الفراعنة» تكشف حقيقة انتهاء أزمته مع «الجبلاية»

صلاح

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ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول، والمنتخب الوطني، في صورة خاصة مع بعض لاعبي المنتخب المصري، خلال معسكر الفريق الحالي في برج العرب، استعدادًا لملاقاة النيجر يوم 8 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات بطولة أفريقيا، كشفت حقيقة خلافاته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر لاعب المنتخب المصري، وفريق العين الإماراتي حسين الشحات، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهر فيها رفقة نجم ليفربول محمد صلاح، وبعض لاعبي المنتخب الوطني، وهم نجم وسط الزمالك طارق حامد، حارس مرمى الأبيض «جنش»، محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، مهاجم النادي الأهلي الشاب صلاح محسن، إسلام جابر لاعب الداخلية، محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، وبدا على وجه نجم ليفربول من خلال تلك الصورة السعادة، والارتياح، وهو الأمر الذي يبشر بانتهاء أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن صلاح قد دخل في خلاف حاد مؤخرًا مع مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، بسبب عدم تنفيذ بعض شروطه الخاصة، أثناء تواجده بمعسكرات المنتخب الوطني.

 

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