كواليس الصلح الوزارى بين «أبوريدة» و«مومو».. رئيس الجبلاية لنجم ليفربول: «أنت ابنى وطلباتك مُجابة».. واللاعب يبتسم ويرد: «مفيش مشكلة»

نقلا عن العدد الورقي

نجح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى إنهاء الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزى، حيث جمعت الوزير جلسة مع أبوريدة والفرعون المصرى، وجّه خلالها رئيس مجلس الجبلاية، حديثه لصلاح قائلاً: «أنت ابنى وأتشرف بك فى أى مكان، طلباتك مُجابة، ولم ولن نبخل على توفير أى مطالب لك، وكل أزمتنا كانت فى الطريقة غير اللائقة لرامى عباس»، كما هنّأ أبوريدة اللاعب على الوجود فى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم مع كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش إلى جانب حصوله على المركز الثالث فى جائزة أفضل لاعب فى أوروبا، واكتفى محمد صلاح بابتسامة على وجهه وعلق على حديث رئيس اتحاد الكرة قائلاً: «الله يبارك فيك يا بشمهندس ومفيش أى مشكلة وأنا مقدّر مجهود حضرتك ودعم الاتحاد».

وعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع اللاعبين فى حضور هانى أبوريدة، وبعض مسئولى اتحاد الكرة طالبهم خلالها بتقديم أقصى جهد لخروج المباراة بشكل قوى، مشيراً إلى أن كرة القدم هى صانعة البهجة للجماهير فى ظل وجود تنسيق تام بين الجهات المعنية لتوفير كل السبل من أجل الحضور الجماهيرى الذى يضيف بعداً حماسياً وجمالياً للمباراة، وأضاف «صبحى»: «أنتم قدوة للشباب وجيلكم مميز بالعديد من المحترفين فى أندية كبرى»، كما رحب الوزير أشرف صبحى، بالمكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، متمنياً له التوفيق فى مهمته.

رئيس الاتحاد يحتوى أزمة سلجادو..

واحتوى هانى أبوريدة الأزمة التى طرأت على معسكر منتخب مصر، خلال الأيام الماضية، بعد تمسك خافيير أجيرى، بحصول ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد السابق، على راتب شهرى نظير مساعدته للمدير الفنى للفراعنة فى مهمته، وهو ما اعترض عليه أعضاء الجبلاية، خاصة أن العقد المبرم مع المدرب الأجنبى يتضمن تحمله الرواتب الشهرية لمساعديه الأجانب، واتفق أبوريدة مع أجيرى، على حصول سيلجادو على 5 آلاف دولار كلما يوجد مع المنتخب فى المعسكرات والتجمعات، لا سيما أنه لن يتولى مساعدة أجيرى بشكل دائم وسيوجد فقط قبل المباريات.

«مروان والشناوى» يشاركان بالتدريبات..

ويواصل المنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، تدريباته مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب استعداداً لمواجهة النيجر فى الثامنة مساءً بعد غد السبت فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، وأدى المنتخب الوطنى تدريباته أمس فى معسكره المغلق ببرج العرب، بمشاركة جميع اللاعبين الـ 24 الموجودين بالمعسكر بمن فيهم مروان محسن الذى أدى تدريبات تأهيلية منفردة على هامش تدريبات أمس الأول، كما شارك فى مران أمس أيضاً محمد الشناوى حيث لم تعُقه الكدمة التى تعرض لها فى وجهه مؤخراً عن أداء التدريبات بقوة.

على جانب آخر، يختتم المنتخب الأولمبى تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة مديره الفنى شوقى غريب، استعداداً لملاقاة المنتخب الروسى غداً الجمعة بمباراة ودية تقام فى موسكو، وحرص حمادة علوى، عضو السفارة المصرية بروسيا، على استقبال بعثة المنتخب الأولمبى بمطار موسكو والتى وصلت فى ساعة مبكرة من صباح أمس، وأدى الفريق تدريباته فى السادسة مساءً بتوقيت روسيا استعداداً لمباراته الودية، ويترأس بعثة المنتخب الأولمبى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكد شوقى غريب، المدير الفنى، قوة التجربة أمام روسيا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

واجتماع طارئ فى لجنة الحكام لبحث أزمة الأهلى

فى شأن مختلف، استدعت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح حكام النخبة لعقد اجتماع طارئ فى اتحاد الكرة، بعد أزمة إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والإنتاج الحربى، والتى شهدت أزمة كبيرة بعد إلغاء هدف صحيح والتغاضى عن ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر، وتم الاتفاق على الاستمرار فى عقد محاضرات وجلسات لتصحيح أخطاء الحكام التى تظهر كل جولة، حتى يتم القضاء على أى سلبيات خلال الفترة المقبلة، وطالب الجميع عصام عبدالفتاح بالاستمرار فى منصبه وعدم الرحيل، وذلك بعد تهديداته بالاستقالة وعدم الاستمرار فى منصبه كمشرف على لجنة الحكام باتحاد الكرة.