الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو| البرتغال تتعادل مع كرواتيا وديًا

مدرب وولفرهامبتون يقترب من خلافة «مورينيو» في مانشستر يونايتد

الاتحاد المصري للمصارعة يحذر من أنشاء رابطة نسائية للعبة

بالصور| «نيبوشا» يعود لذكرياته في القاهرة بـ «عزومة عشاء» مع نجوم الزمالك

«ألمانيا» تتعادل سلبيًا مع «فرنسا» في دوري الأمم الأوروبية

اليوم PM 10:45
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«ألمانيا» تتعادل سلبيًا مع «فرنسا» في دوري الأمم الأوروبية

مباراة ألمانيا وفرنسا

أخبار متعلقة

تعادل المنتخبين الألماني، والفرنسي سلبيًا، وذلك في المباراة، التي جمعتهما اليوم بالجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة ميونخ الألمانية.

وجاءت المباراة متوسطة الأداء بين الفريقين في الشوط الأول، إذ لم تسنح العديد من الفرص الخطيرة لكلا الجانبين، وتبادلا السيطرة على وسط الميدان.

وجاء الشوط الثاني، قويًا بين المنتخبين، خاصة من جانب الفريق الألماني، الذي تمكن من السيطرة بشكل كبير على هذا الشوط، وأضاع لاعبيه العديد من الفرص الخطيرة، والأهداف المحققة.

أخبار قد تعجبك

«أبوريدة» لنجم ليفربول: «أنت ابنى وطلباتك مُجابة».. و«صلاح»: «مفيش مشكلة»

استطلاع رأى

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • فرنسا

    فرنسا

  • التشيك

    التشيك

  • 1

    :

    2

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أوكرانيا

    أوكرانيا

  • ويلز

    ويلز

  • 4

    :

    1

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أيرلندا

    أيرلندا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 1

    :

    1

    08:45 PM

    مباريات ودية
  • كرواتيا

    كرواتيا

  • هولندا

    هولندا

  • 2

    :

    1

    08:45 PM

    مباريات ودية
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

عاجل| بالمستندات.. بلاغ ضد مرتضى منصور بسبب التسجيلات المسربة

عاجل| «الوطن» تنتصر على «مرتضى منصور» في قضية «أحمد حسن»

«تركي آل الشيخ» يفتح النار على «نادر شوقي».. ننشر التفاصيل
الأهلى يحرم لاعبيه من الهدايا والترضيات.. ومفاوضات لضم «ثنائى إنبى»