«ألمانيا» تتعادل سلبيًا مع «فرنسا» في دوري الأمم الأوروبية

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مباراة ألمانيا وفرنسا
تعادل المنتخبين الألماني، والفرنسي سلبيًا، وذلك في المباراة، التي جمعتهما اليوم بالجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة ميونخ الألمانية.
وجاءت المباراة متوسطة الأداء بين الفريقين في الشوط الأول، إذ لم تسنح العديد من الفرص الخطيرة لكلا الجانبين، وتبادلا السيطرة على وسط الميدان.
وجاء الشوط الثاني، قويًا بين المنتخبين، خاصة من جانب الفريق الألماني، الذي تمكن من السيطرة بشكل كبير على هذا الشوط، وأضاع لاعبيه العديد من الفرص الخطيرة، والأهداف المحققة.
ألمانيا
0
:
0
08:45 PMدوري أمم أوروبا
فرنسا
التشيك
1
:
2
08:45 PMدوري أمم أوروبا
أوكرانيا
ويلز
4
:
1
08:45 PMدوري أمم أوروبا
أيرلندا
البرتغال
1
:
1
08:45 PMمباريات ودية
كرواتيا
هولندا
2
:
1
08:45 PMمباريات ودية
بيرو
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