«ألمانيا» تتعادل سلبيًا مع «فرنسا» في دوري الأمم الأوروبية

تعادل المنتخبين الألماني، والفرنسي سلبيًا، وذلك في المباراة، التي جمعتهما اليوم بالجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة ميونخ الألمانية.

وجاءت المباراة متوسطة الأداء بين الفريقين في الشوط الأول، إذ لم تسنح العديد من الفرص الخطيرة لكلا الجانبين، وتبادلا السيطرة على وسط الميدان.

وجاء الشوط الثاني، قويًا بين المنتخبين، خاصة من جانب الفريق الألماني، الذي تمكن من السيطرة بشكل كبير على هذا الشوط، وأضاع لاعبيه العديد من الفرص الخطيرة، والأهداف المحققة.