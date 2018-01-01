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بالصور| المنتخب يحتفل بإنجاز «صلاح» العالمي في برج العرب

اليوم AM 01:42
كتب: إبراهيم منصور
بالصور| المنتخب يحتفل بإنجاز «صلاح» العالمي في برج العرب

المنتخب يحتفل بإنجاز «صلاح» العالمي في برج العرب

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احتفل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، واللاعبين، بنجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بمناسبة اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، حيث تم تجهيز تورتة للاحتفال بالفرعون المصري بمعسكر برج العرب، في حضور الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأبدى محمد صلاح، سعادته بهذه الاحتفالية، فيما تمنى له الجميع حصوله على جائزة أحسن لاعب في العالم، يوم 24 سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة النيجر غدا السبت، على ستاد برج العرب في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

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