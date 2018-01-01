الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

7 مواجهات قوية في ثاني أيام أمم أوروبا «المستحدثة»

ماذا ينتظر "أجيري" في الظهور الأول مع المنتخب أمام النيجر؟

«الخطيب» يسلم «الأولمبية» مشروع لائحة الأهلى الجديدة و«رئيس اللجنة»: ندعم جميع الهيئات التى تطبق القانون

«غزال» حقل تجارب بالمنتخب قبل مواجهة النيجر

«الأهلي» يطلب مواجهة حوريا فى «القاهرة» بحضور 30 ألف متفرج

منذ 9 دقيقة
كتب: علي سمير وحسين غريب
«الأهلي» يطلب مواجهة حوريا فى «القاهرة» بحضور 30 ألف متفرج

الأهلي

أخبار متعلقة

نقلاً عن العدد الورقي 

تستعد إدارة النادى الأهلى لمخاطبة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق أمام حوريا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثانى والعشرين من الشهر الحالى، فى القاهرة على ملعب استاد القاهرة أو السلام، بدلاً من ملعب برج العرب، بجانب مخاطبة الجهات الأمنية بوجود 25 أو 30 ألف متفرج فى اللقاء.

ويواصل الفريق الكروى تدريباته اليوم الجمعة، ويخضع اللاعبون لبرنامج بدنى خاص فى التدريبات أشرف على وضعه الهولندى مايكل ليندمان، مدرب اللياقة، لتجهيزهم للفترة المقبلة بداية من مباراة الذهاب مع فريق حوريا كوناكرى الغينى، المقررة الرابع عشر من الشهر الحالى فى غينيا، ويواصل الثنائى جونيور أجايى وعمرو السولية تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابات التى ضربتهما فى الفترة الأخيرة لسرعة العودة إلى الملعب خلال الفترة المقبلة. ورفض الجهاز الفنى تصعيد أى لاعب للمران مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة لتعويض غياب اللاعبين الدوليين الموجودين سواء مع المنتخب الأول أو الأولمبى، وأكد الجهاز الفنى أن التركيز سيكون على المجموعة الموجودة مع الفريق فى الوقت الحالي من أجل تجهيزها.

أخبار قد تعجبك

«أبوريدة» لنجم ليفربول: «أنت ابنى وطلباتك مُجابة».. و«صلاح»: «مفيش مشكلة»

استطلاع رأى

  • إيطاليا

    إيطاليا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • بولندا

    بولندا

  • تركيا

    تركيا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • روسيا

    روسيا

الأكثر قراءة

عاجل| بالمستندات.. بلاغ ضد مرتضى منصور بسبب التسجيلات المسربة

عاجل| «الوطن» تنتصر على «مرتضى منصور» في قضية «أحمد حسن»

بعد انتقاله للأهلي من الزمالك.. مدربه: يجيد اللعب في 3 مراكز .. ويُشبه «تريزيجيه»
الأهلى يحرم لاعبيه من الهدايا والترضيات.. ومفاوضات لضم «ثنائى إنبى»