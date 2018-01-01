«الأهلي» يطلب مواجهة حوريا فى «القاهرة» بحضور 30 ألف متفرج

نقلاً عن العدد الورقي

تستعد إدارة النادى الأهلى لمخاطبة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق أمام حوريا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثانى والعشرين من الشهر الحالى، فى القاهرة على ملعب استاد القاهرة أو السلام، بدلاً من ملعب برج العرب، بجانب مخاطبة الجهات الأمنية بوجود 25 أو 30 ألف متفرج فى اللقاء.

ويواصل الفريق الكروى تدريباته اليوم الجمعة، ويخضع اللاعبون لبرنامج بدنى خاص فى التدريبات أشرف على وضعه الهولندى مايكل ليندمان، مدرب اللياقة، لتجهيزهم للفترة المقبلة بداية من مباراة الذهاب مع فريق حوريا كوناكرى الغينى، المقررة الرابع عشر من الشهر الحالى فى غينيا، ويواصل الثنائى جونيور أجايى وعمرو السولية تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابات التى ضربتهما فى الفترة الأخيرة لسرعة العودة إلى الملعب خلال الفترة المقبلة. ورفض الجهاز الفنى تصعيد أى لاعب للمران مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة لتعويض غياب اللاعبين الدوليين الموجودين سواء مع المنتخب الأول أو الأولمبى، وأكد الجهاز الفنى أن التركيز سيكون على المجموعة الموجودة مع الفريق فى الوقت الحالي من أجل تجهيزها.