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بالصور| أحمد فتحي يظهر بـ«نيو لوك» جديد في تدريبات الأهلي

اليوم PM 12:15
كتب: علي سمير
بالصور| أحمد فتحي يظهر بـ«نيو لوك» جديد في تدريبات الأهلي

فتحي

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ظهر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بـ«نيولوك» جديد، خلال تدريب الفريق الصباحي اليوم الجمعة، والذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وظهر فتحي بحلاقة شعره على «الزيرو»، فيما ترك لحيته كما هي، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية، بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق حوريا كوناكري الغيني، المقرر إقامتها في الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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