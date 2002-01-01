بالأرقام| تاريخ «أجيري» في مبارياته الافتتاحية قبل مواجهة مصر والنيجر

يستضيف المنتخب الوطني نظيره منتخب النيجر، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة الأولى للفراعنة عقب خوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، فضلا عن أنها الاختبار الأول للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بعد جاء خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي انتهت ولايته مع مصر عقب خروج الفريق من مونديال روسيا.

وتعول الجماهير المصرية على المدرب المكسيكي في تحسين أداء الفراعنة عن الفترة الماضية مع كوبر، كما تأمل في حصد أول ثلاث نقاط بالتصفيات، خاصة بعد الخسارة في مستهل مشواره أمام تونس بهدف نظيف.

ويستعرض "الوطن سبورت" المباريات الافتتاحية لأجيري مع المنتخبات والفرق التي دربها قبل خوض لمباراته الأولى مع الفراعنة أمام النيجر كالتالي:

1- مباراة أجيري الأولى في مسيرته التدريبية كانت أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تولى تدريب منتخب بلاده، المكسيك، واستطاع الفوز بهذه المباراة التي أقيمت في 1 يوليو 2001، بهدف للاشئ في إطار تصفيات كأس العالم 2002.

2- تولى أجيري تدريب أوساسونا الإسباني في 1 سبتمبر 2002 وخاض أول مباراة معه أمام فياريال وتعادل فيها 2-2 في إطار الدوري الإسباني "الليجا".

3- المباراة الأولى لأجيري مع أتليتكو مدريد الإسباني، المحطة الثالثة في مسيرته التدريبية، كانت في 27 أغسطس 2006 أمام راسينج سانتاندير وانتهت بفوز الروخي بلانكوس 1-0.

4- عاد أجيري لتدريب المنتخب المكسيكي مرة أخرى، وخاض أول مباراة معه في 7 يونيه 2009 أمام السلفادور وانتهت بخسارة المكسيك 1-2 بتصفيات كأس العالم 2010.

5- عاد المدرب المكسيكي مرة أخرى للدوري الإسباني، لكن هذه المرة من بوابة ريال سرقسطة، وخاض أول مباراة معه أمام خيتافي في 22 نوفمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 في منافسات الدوري الإسباني.

6- تولى أجيري تدريب إسبانيول في 2012، وقاده في أول مباراة له أمام إشبيلية في 28 نوفمبر وسقط الفريق تحت قيادته في فخ الخسارة 0-3 في إطار منافسات كأس ملك إسبانيا.

7- انتقل أجيري لتدريب منتخب اليابان في عام 2014، وخاض أول مباراة معه في 5 سبتمبر أمام أوروجواي في مباراة ودية انتهت على واقع خسارة محاربي الساموري 0-2.

8- آخر محطات أجيري التدريبية قبل التعاقد مع منتخب مصر كانت مع الوحدة الإماراتي في 2015، وخاض معه أول لقاء أمام دبا الفجيرة في منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم "دوري الخليج العربي الإماراتي" واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 4-0.