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المنتخب الوطني يرتدي زيه التقليدي غداً أمام النيجر

منذ 57 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
المنتخب الوطني يرتدي زيه التقليدي غداً أمام النيجر

زي المنتخب

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عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر التي ستقام غداً السبت، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية، وتم الاتفاق على ارتداء المنتخب الوطني لويه التقليدي " قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أسود ويرتدي حارس المرمى الزي الأزرق ".

بينما يرتدي الفريق الضيف القميص الأبيض والشورت البرتقالي والجورب الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الرمادي، ويرتدي طاقم الحكام الزي الأصفر.

وحضر الاجتماع الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات وطاقم الحكام السنغالي المكون من ماجيت نيداي ويعاونه جبريل كامارا والحاج مالك سامبا، والحكم الرابع أليون سوسانديجي، ومراقب المباراة المغربي جمال كاوشي ومراقب الحكام الأريتري جيرما يوهانس.

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