إصابات وتطعيمات وغياب عن التدريبات فى الأهلى قبل مواجهة حوريا

نقلا عن العدد الورقي

خرج ميدو جابر، لاعب الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون قبل لقاء حوريا ببطولة دورى الأبطال بسبب الإصابة بمزق من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، ووضع طبيب الأهلى خالد محمود برنامجاً تأهيلياً للاعب فى الوقت الحالى بالجيم على أن يتم تجهيزه للمباريات التى تلى مواجهة حوريا.

البحث عن بديل للسولية وجابر.. فتحى ينتظم فى التدريبات الجماعية..

وحرص الجهاز الفنى على تجهيز أكثر من لاعب لمزاملة وليد سليمان فى الخط الأمامى، وعلى رأسهم مؤمن زكريا وإسلام محارب، فضلاً عن تجهيز هشام محمد لمجاورة حسام عاشور فى وسط الملعب لاستمرار غياب عمرو السولية بداعى الإصابة فى العضلة الضامة.

وحرص طبيب الأهلى خالد محمود على منح لاعبيه أمس الجمعة، الجرعات الخاصة ضد الأمراض المستوطنة فى أفريقيا وعلى رأسها الملاريا قبل السفر لغينيا لخوض لقاء حوريا، فى الوقت الذى انتهى فيه الجهاز الطبى للأحمر من إعداد الملف الطبى الخاص بالفريق، الذى يتم تسليمه للإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى، والذى يشمل كافة المعلومات الطبية عن كل لاعب وحالته تفصيلياً.

«الأحمال» صداع فى رأس كارتيرون..

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الرابع عشر من سبتمبر الحالى، وتشهد التدريبات الحمراء تركيزاً خاصاً من المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون وإشرافاً شخصياً منه على برنامج الأحمال الموضوع للاعبين خلال هذه الفترة، لا سيما أنه مثل لغزاً كبيراً له خلال الفترة الماضية بسبب تدنى المستوى البدنى للاعبين وتعرض أكثر من لاعب لإصابة عضلية غاب على أثرها لفترة ليست بالقصيرة، رغم قصر الفترة الماضية وخوض الفريق لعدد قليل جداً من المباريات مقارنة بما ينتظره على مدار الموسم، وشهدت التدريبات، أمس الجمعة، انتظام أحمد فتحى فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، فيما غاب الثنائى وليد أزارو وعلى لطفى حارس مرمى الفريق، حيث حصل الأول على إذن فيما يعانى «لطفى» من ارتفاع فى درجات الحرارة حال دون مشاركته.

والمدرب يطلب تدعيماً شاملاً فى يناير

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الأهلى، من إدارة النادى تدعيم الفريق بشكل شامل خلال يناير المقبل، من خلال إبرام صفقات شتوية قوية، ونقل المدرب لإدارة القلعة الحمراء حاجته لتدعيمات قوية لتعويض انتقالات الصيف التى جاءت، حسب رأيه، ضعيفة للغاية ولم تحقق طموحاته، باستثناء المالى ساليف كوليبالى.

وجاء تدعيم وسط الملعب على رأس أولويات «كارتيرون» مطالباً بلاعبين مميزين به، فضلاً عن الجبهة اليمنى لكبر سن أحمد فتحى وإصابات باسم على المتكررة، ورهن الفرنسى تدعيم الجبهة اليسرى ومركز رأس الحربة بموقف الثنائى على معلول ووليد أزارو من البقاء أو الرحيل عن الأهلى، مطالباً بتجهيز بدائل قوية حال تقرر مغادرتهما القلعة الحمراء، لا سيما فى ظل تلقيهما عروضاً قوية بشكل متكرر، ومشدداً على «غربلة» الفريق من العناصر التى لا يحتاجها خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى إن الفرنسى لم يطلب حتى الآن عودة حسين السيد، لاعب الفريق المعار للاتفاق السعودى، ولم يناقش الأمر من قبل الجهاز الفنى، وهو نفس موقف زميله صالح جمعة، المعار للفيصلى السعودى، رغم رفع ناديه اسمه من قائمته انتظاراً لحسم موقفه بالرحيل النهائى أو إعادته مجدداً فى انتقالات يناير.

فى سياق متصل، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون مهاجم الفريق عمرو جمال ضمن الخيارات المتاحة أمامه لتدعيم الهجوم بلاعب محلى فى يناير حال تعذر التدعيم بلاعب ذى قدرات عالية فى نفس المركز، خاصة أنه لم يبرز لاعب مميز فى مركز رأس الحربة الصريح فى الدورى الممتاز حتى الآن، فضلاً عن تقارب المستوى بين الجميع وإعجابه بقدرات «جمال» فى التدريبات، وعدم رحيل الأخير لأى نادٍ حتى الآن بعد وضعه على قوائم الانتظار.