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لرغبته في التواصل مع الجماهير.. محمد صلاح يعنف الأمن المكلف بتأمينه

منذ 25 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
لرغبته في التواصل مع الجماهير.. محمد صلاح يعنف الأمن المكلف بتأمينه

محمد صلاح

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قام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ونجم المنتخب الوطني، بتعنيف أفراد الأمن المكلفين بحمايته أثناء تواجده في معسكر المنتخب.

وحاولت الجماهير التقاط صور تذكارية مع محمد صلاح، إلا أن الأمن رفض ذلك، ليقوم نجم ليفربول بتعنيف الأمن وسمح بالتقاط الجماهير صور تذكارية معه، ليؤكد على تواصل النجم الكبير مع الجماهير وتلبية مطالبهم.

وتترقب جماهير الكرة المصرية الظهور الأول للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد عندما يلتقي الفراعنة مع النيجر مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

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