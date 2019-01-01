بالصور| بدء توافد الجماهير على «برج العرب» لمؤازرة «المنتخب» أمام «النيجر»

توافدت الجماهير المصرية إلى ملعب «برج العرب»، والمقرر أن يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني، ومنتخب النيجر، بالجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهد محيط ملعب برج العرب توافد جموع غفير من الجماهير المصرية، التي حضرت بأعداد كبيرة من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في تلك المباراة، لاسيما في ظل موقف الفراعنة المحرج بالمجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية الظهور الأول للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد عندما يلتقي الفراعنة مع النيجر مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.