«أجيري» يتغزل في لاعبيه بعد سداسية النيجر.. ويُعلن: هذه مجرد بداية

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن هذه هي مجرد بداية، موضحًا أن اللاعبين نفذوا التعليمات، التي طلبت منهم، موضحًا أن هناك أيضًا تعليمات لم تنفذ.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم علاج السلبيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن لاعبي المنتخب خاضوا تدريبات لمدة 4 أيا فقط وليس «4 سنوات»، مؤكدًا أن علي غزال كان رجل مباراة اليوم من وجهة نظره.

وأشار المدير الفني أن اللاعبين سعداء بطريقة اللعب الهجومية الجديدة، موضحًا أنه في الكثير من المباريات المقبلة قد لا نجد هذا الأداء الهجومي، وكل هذا على حسب قوة الفريق، الذي سنواجهه.

وعن مروان محسن أوضح أجيري أن اللاعب قدم أداءًا جيدًا، مشددًا على أنه لم يكن ينتظر منه أكثر مما قدمه، بعدما تعرض اللاعب لكدمة في الركبة خلال التدريبات.

وأضاف «أجيري» أنه بارك للاعبين عقب اللقاء، مبديًا سعادته بحالة الحب بين جميع اللاعبين والتي ظهرت اليوم.

ولم يعلق «أجيري» خلال المؤتمر الصحفي على إهدار محمد صلاح لركلتي جزاء خلال مباراة اليوم.