الأهلي يطير لغينيا الثلاثاء.. وتحذير شديد للاعبين قبل لقاء حوريا

نقلا عن العدد الورقي

استقر الجهاز الفنى للنادى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على السفر لغينيا بعد غد الثلاثاء، استعداداً للقاء الذى يجمع الفريقين فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الرابع عشر من سبتمبر الحالى، وذلك حتى يتمكن اللاعبون من التعايش والتأقلم مع الأجواء قبل اللقاء بشكل كافٍ، خاصة مع تقلب الأجواء ودرجات الحرارة هناك بشكل مستمر.

وطلب الجهاز الفنى سفر الفريق إلى غينيا على طائرة خاصة، وتبحث إدارة النادى إمكانية توفير ذلك لتسهيل مهمة اللاعبين والجهاز الفنى وتجنبهم الإرهاق والإجهاد بسبب طول المدة بين القاهرة وغينيا، بناء على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى اشتكى من تعرض اللاعبين لحالة من الإجهاد العام خلال الأيام الماضية بسبب توالى المباريات، والسفر المُرهق فى الأدغال الأفريقية خلال مواجهتى كمبالا سيتى الأوغندى وتاونشيب البتسوانى. فيما يطير سمير عدلى، إدارى الفريق، اليوم الأحد، إلى غينيا، للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب، قبل وصول البعثة بعد غد الثلاثاء.

وحذر المدرب الفرنسى لاعبيه من التهاون أمام بطل غينيا والاستهتار بالمنافس، خاصة بعدما جنبت القرعة الفريق الأحمر من مواجهة وفاق سطيف الجزائرى حيث تمنع اللوائح مواجهة فريقين من نفس المجموعة معاً، ليلاقى الفريق الجزائرى نظيره الوداد بينما يلعب المارد الأحمر مع حوريا الغينى، مشدداً على أن الأخير يعد من أقوى فرق دور المجموعات ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يقل قوة عن بطل الجزائر ولا بد من احترامه والعودة من غينيا بنتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لنصف النهائى