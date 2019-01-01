بالفيديو| محمد صلاح يشعل حفل زفاف حسين السيد

أشعل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، حفل زفاف حسين السيد لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، حيث حرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع نجم الريدز.

ويقام حفل الزفاف فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وحصل السيد، على إجازة زواج لمدة 48 ساعة فقط، قبل العودة للسعودية للانتظام فى تدريبات فريقه السعودي.

يذكر أن صلاح، أحرز هدفين في فوز الفراعنة على النيجر بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.