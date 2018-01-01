لاعبو المنتخب يمازحون «صلاح»: «أنت قائد من غير شارة»

نقلا عن العدد الورقي

تطرق حديث لاعبي منتخب مصر مع محمد صلاح، حول المزاح عن شارة قيادة المنتخب والتى تم منحها لأحمد المحمدى بصفته الأقدم، ومن بعده أحمد حجازى ثم محمد الننى ويليهم محمد صلاح.

ومزح اللاعبون حول أحقية الأخير بالشارة، بعد موقفه الأخير ودفاعه عن مطالب الفريق ككل وقالوا له: «أنت قائد من غير شارة».

وتحدث «صلاح» مع زملائه فى المنتخب، مؤكداً أنه غاضب من تلك التسريبات وأن الاتحاد يتسلح فى معركته ضده بإعلامه ورعاته، خصوصاً أنه اعترض من قبل على فكرة الظهور فى الإعلانات الخاصة بالاتحاد، ما أثار حفيظة الرعاة أنفسهم.