بناء الهجمات.. سر خروج علي جبر من تشكيل المنتخب

كشف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، سر الاعتماد على لاعب الإسماعيلي باهر المحمدي، في مركز قلب الدفاع إلى جانب أحمد حجازي، في لقاء النيجر الأخير.

وقال رمزي، في تصريحات إذاعية: " نسعى لتوفير أكثر من بديل في كل مركز حتى لا يواجه المنتخب أزمة عدم توفر البدائل مرة أخرى، كما أن باهر المحمدي مميز في بناء الهجمات من الخلف عكس علي جبر مدافع بيراميدز الذي يجيد التعامل مع الكرات العرضية وإبعادها عن منطقة جزاء الفراعنة".

ويستعد الفراعنة خلال المرحلة المقبلة لخوض مباراتي أمام سوازيلاند في الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، بعد الفوز على النيجر بسداسية نظيفة بالجولة الثانية للتصفيات في أول ظهور رسمي للفراعنة تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب.