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«كارتيرون» يستقر على تشكيل الأهلي أمام حوريا كوناكري

منذ 50 دقيقة
كتب: حسين غريب
«كارتيرون» يستقر على تشكيل الأهلي أمام حوريا كوناكري

الأهلي

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أظهرت التقسيمة التي أجراها الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الأحمر التشكيل الذي سيواجه به نظيره حوريا الغيني يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي وسعد الدين سمير وساليف كوليبالي وعلي معلول وفي الوسط حسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر وإسلام محارب "وليد سليمان" وأحمد حمودي ووليد أزارو.

وعوض كارتيرون غياب معلول وكوليبالي بنجيب وصبري رحيل خلال التقسيمة حيث سيتوجه الثنائي لغينيا مباشرة.

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