«معلول» و«أزارو» و«صلاح» على رأس قائمة «الأهلي» استعدادًا لمواجهة «حوريا»

أعلن الفرنسي «باتريس كارتيرون» المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لرحلة غينيا، التي تشهد مواجهة حوريا الغيني يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

شريف إكرامي ووليد سليمان وهشام محمد وسعد سمير وحسام عاشور وفتحي ونجيب وأيمن أشرف وأجمد حمدي ومحمد هاني ومؤمن زكريا ومحارب وازارو ونيدفيد وكوليبالي وصلاح محسن وعلي لطفي ورحيل وناصر ماهر وحمودي واكرم توفيق ومعلول والشناوي.

يذكر أن الأهلي يطير إلي غينيا صباح غدًا الثلاثاء.