فى بيان رسمى.. الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع باهر المحمدى

أعلن نادي الزمالك، فى بيان رسمى أنه لم يتم الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب باهر المحمدي، الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي، كما أنه لا توجد أي نية لدى النادي، للتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي، مع كامل الاحترام للاعب، في ظل وجود 3 لاعبين مميزين في مركزه بالفريق، وهم التونسي الدولي حمدي النقاز وحازم إمام واللاعب الصاعد كماتشو.

و يؤكد نادي الزمالك، بأنه لم يتم التواصل رسميًا أو وديًا، سواء مع مسئولي الإسماعيلي أو اللاعب أو مع وكيله خلال الأيام الماضية، للتفاوض على شراء باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وطلب مجلس إدارة الزمالك، من وكلاء اللاعبين والسماسرة، عدم الزج باسم النادي، في مفاوضات .لاأساس لها من الصحة مع أي لاعب

وأشار مجلس الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس، لم يطلب حتي الأن التعاقد مع أي لاعب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الحديث عن صفقات أو تعاقدات، في الوقت الراهن أمرًا سابق لأوانه .