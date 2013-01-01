المنتخب يحدد موعد مواجهة سوازيلاند

أرسل اتحاد الكرة خطابا اليوم الثلاثاء، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره بتحديد يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة منتخب مع سوازيلاند في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يحدد الطرف الثاني موعد مواجهة الإياب أحد يومي 15 أو 16 من نفس الشهر.

يذكر أن المنتخب فاز على النيجر بسداسية نظيفة بالجولة الثانية للتصفيات في أول ظهور للمكسيكي خافيير أجيري مع الفراعنة.