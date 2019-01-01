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المنتخب يراقب لاعب جنت.. ويدرس ضم «أوباما وعلي» أمام سوازيلاند

منذ 26 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
المنتخب يراقب لاعب جنت.. ويدرس ضم «أوباما وعلي» أمام سوازيلاند

أوباما

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وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، قائمة من اللاعبين لمراقبتهم خلال الفترة المقبلة تمهيداً لضمهم لصفوف الفراعنة خلال فترة الاستعداد لخوض مباراتى سوازيلاند فى الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتضم قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم لصفوف الفراعنة أحمد مصطفى المحترف بصفوف جنت البلجيكى، والذى يحظى بشكل خاص بمتابعة جهاز المنتخب الأول.

وكشف هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى عن دخول أحمد على، مهاجم المقاولون العرب فى حسابات جهاز المنتخب، وشدد «رمزى» على دخول يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك فى حسابات جهاز المنتخب، ولكن للعب فى مركز 10، حيث لن يتم توظيفه بمركز المهاجم الصريح.

وتم وضع عبدالله السعيد المحترف بصفوف أهلى جدة السعودى تحت مراقبة الجهاز الفنى للمنتخب، بحيث إذا شارك اللاعب فى مباريات الفريق السعودى، وظهر بشكل جيد، فسيعود لصفوف المنتخب، أما إذا ظل بعيداً عن الصورة، فلن يوجد بقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل لخوض مباراتى سوازيلاند.

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