«الخطيب» يرفض استقالة «ميهوب»

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الاستقالة التى تقدم بها علاء ميهوب، مدير اللجنة الفنية لاختيار واكتشاف المواهب خلال الساعات الأخيرة.

وأبلغ «بيبو»، علاء ميهوب بتجميد الاستقالة الحالية، وعقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لمناقشة أسباب الاستقالة والوقوف على الأخطاء الموجودة ومحاولة حل الأزمة.

وكان ميهوب تقدم باستقالته اعتراضا على قرار دمج اللجنة الفنية مع إدارة التعاقدات في الساعات الماضية وفقًا لتأكيدات «ميهوب».