يكن: حازم إمام لا يصلح لرئاسة الزمالك.. أيمن يونس الأنسب للمنصب

«نقلا عن العدد الورقي»

تحدث هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق خلال حلوله ضيفا على ندوة «الوطن» عن الزمالك ونسبة فوزه بالدورى، وموقف إسماعيل يوسف من العمل مع مرتضى، وعن حازم إمام وأيمن يونس ومن منهما يصلح لرئاسة الزمالك وغيرها من الموضوعات التى تحدث عنها اللاعب السابق بكل صراحة.

هل خذلك حازم إمام فى مساندتك بانتخابات الزمالك الأخيرة؟

- حازم إمام أخ أصغر لى وكان لى دور كبير فى تصعيده للفريق الأول ولكنه خذلنى مرتين، عندما وجد فى عضوية مجلس إدارة الزمالك وطلبت منه الوجود بالجهاز الفنى للفريق الأول ولكنى لم أوجد فى الترشيحات وقتها، والمرة الثانية خلال وجوده باتحاد الكرة حيث ابتعدت عن العمل مع المنتخبات.

البعض يرشح حازم إمام لتولى رئاسة الزمالك ما رأيك فى هذا الأمر؟

- حازم إمام لا يصلح لرئاسة الزمالك لأنه يفتقد الشراسة التى يجب توافرها فى بعض المواقف المرتبطة بإدارة القلعة البيضاء، ولكن أعتقد أنه يصلح لرئاسة اللجنة الأولمبية أو اتحاد الكرة.

من الشخصية التى ترشحها لرئاسة الزمالك؟

- أيمن يونس.

هل هذا الترشيح نابع لعلاقة القرابة بينك وبين يونس؟

- إطلاقاً أيمن يونس الشخص الوحيد الذى يجعلنى لا أخوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئاسة، لأنه الشخص الأنسب لتولى القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.