الأهلى ينهى تدريباته لضرب حوريا بـ«الخبرة وخطة متوازنة»

نقلًا عن العدد الورقي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته وسط حالة معنوية مرتفعة للاعبين اليوم الخميس استعداداً لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب 28 سبتمبر غداً الجمعة.

واطمأن الفرنسى باتريس كارتيرون على جاهزية القوة الضاربة للفريق الأحمر خلال التدريبات على مدار اليومين الماضيين، والتى جاءت خفيفة بشكل كبير مع التركيز على تنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة، خشية التعرض لإصابات فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت الفريق فور وصوله لغينيا، بداية من هطول الأمطار بغزارة وتقلبات الطقس، إلى جانب ملاعب التدريب من النجيل الصناعى، التى اشتكى منها بعض اللاعبين لتأثيرها السلبى عليهم. وانتظم فى تدريب أمس الأربعاء التونسى على معلول، لاعب الفريق الأحمر، بعد وصوله من سوازيلاند عقب خوضه مباراة مع منتخب بلاده ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، واطمأن الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون على جاهزية اللاعب لقيادة الجبهة اليسرى خلال اللقاء، خاصة أنه أحد العناصر المهمة والمؤثرة التى يعتمد عليها.

واستقر كارتيرون على التشكيل الأقرب للفريق الأحمر فى مواجهة حوريا، معتمداً على عناصر الخبرة فى أغلب الاختيارات، ويحرس المرمى محمد الشناوى، إلى جانب خط الدفاع ساليف كوليبالى، وسعد سمير، وعلى معلول، وأحمد فتحى، وفى الوسط والهجوم حسام عاشور، وهشام محمد، وناصر ماهر، ووليد سليمان، وأحمد حمودى، ووليد أزارو. مع إمكانية الدفع بوليد سليمان فى مركز صناعة اللعب على حساب ناصر ماهر، أو الدفع بالأخير من البداية.

وألقى الفرنسى باتريس كارتيرون محاضرة بالفيديو على لاعبى الأحمر ركز فيها على طريقة اللعب التى ينوى خوض اللقاء بها، ومن المقرر أن يلعب الفرنسى بخطة تميل للدفاع للعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية تسهل من المهمة فى لقاء العودة بالقاهرة. وحذر كارتيرون لاعبى الأهلى، خاصة خط الدفاع من قدرات هجوم الفريق الغينى والذى يمكنه التسجيل فى أى لحظة.