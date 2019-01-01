28 لاعباً بالمنتخب لمعسكر «إى سواتينى».. «سوازيلاند» سابقاً

نقلًا عن العدد الورقي

اتفق الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على استدعاء 28 لاعباً لمعسكر مباراتى سوازيلاند، حيث يخشى أجيرى من تعرض أى لاعب للإصابة أو الإجهاد مثلما حدث مع أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليونانى، ورمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، وأحمد جمعة لاعب المصرى، والذين تم استبعادهم من معسكر مباراة النيجر للإصابة.

تريزيجيه يعلن جاهزيته للحضور.. وطلب 25 ألف متفرج للقاء

وطلب «أجيرى» من مساعده هانى رمزى الاستمرار فى متابعة كافة مباريات الدورى المصرى لحين عودته من إجازته فى إسبانيا، كما طلب المكسيكى تفقد أرضية ملعب استاد السلام، الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام «إى سواتينى».. «سوازيلاند» سابقاً يوم 12 أكتوبر المقبل، فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، حيث حدد اتحاد الكرة يوم 12 من الشهر المقبل لإقامة اللقاء فى السابعة مساءً.

ونقل محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركى، ومنتخب مصر، للجهاز الطبى للفراعنة برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، تفاصيل إصابته التى تعرض لها أمام النيجر، فى الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الكاميرون، والتى فاز فيها منتخبنا بستة أهداف دون رد، وأكد تريزيجيه للجهاز الطبى للمنتخب أنه شارك فى مران فريقه التركى بصورة طبيعية، بعدما تعرض للإصابة بكدمة، وأنها لن تعيقه عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب خلال مواجهتى سوازيلاند الشهر المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، من الجهات الأمنية الموافقة على حضور 25 ألف متفرج، مباراة سوازيلاند على استاد السلام، ويأمل مجلس الجبلاية فى الحضور المكثف للجماهير، على عكس ما حدث من غياب الجماهير عن لقاء النيجر فى برج العرب.