رئيس الفيصلي: مصير «جمعة» في يد الأهلي.. وشرط واحد لفسخ العقد رسميا

أكد فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي، رئيس نادي الفيصلي السعودي، أنه تم الاتفاق مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق والمعار من النادي الأهلي على فسخ التعاقد بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته، بعد وضعه في قائمة الانتظار منذ بداية الموسم الجديد.

وقال المدلج في تصريحات صحفية: "علاقة النادي انتهت مع صالح جمعة بعد إجراء مخالصة مالية نهائية مع اللاعب تقديرا لظروفه الخاصة نتيجة مرض والده وانقطاعة عن التدريبات في مرات عدة بسبب حالة والده الصحية الأمر الذي دفع الطرفين لفسخ العقد بالتراضي".

وتابع: "سيتم الفسخ بشكل رسمي في حال موافقة الأهلي على قيد اللاعب والتنازل عن 300 ألف دولار، وهي القيمة المتبقية في المقابل لإعارة اللاعب من صفوف القلعة الحمراء، وفي حال رفض الأحمر التنازل عن المقابل، سيستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "نملك علاقة مميزة مع النادي الأهلي، وأتمنى أن يقدروا ظروف اللاعب وقيده في يناير بسبب مرض والده وحاجته الشديدة للتواجد في مصر طوال الوقت، والتنازل عن باقي قيمة العقد لأن الفيصلي لن يستفي منه حتى نهاية الموسم".