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«آل الشيخ» يهاجم عصام عبدالفتاح: «مبيفهمش وبيتلطش كل جولة»

اليوم PM 04:03
كتب: ندى قطب
«آل الشيخ» يهاجم عصام عبدالفتاح: «مبيفهمش وبيتلطش كل جولة»

عصام عبدالفتاح

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شن تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز، هجوماً على عصام عبدالفنتاح رئيس لجنة الحكام، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الجونة وبيراميدز، أمس، وحسمها التعادل السلبي بهدف لكلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عصام عبدالفتاح ... مش مهم انك تكون مقتنع بيا ... لن ده مبيهمنيش ... بيهمني قيادتي وبلدي ورؤساء اتحادات العالم العربي والإسلامي اللي بيختاروني ... الدور على اللي مبيفهمش اللي بيتلطش كل جولة من كل الناس ؟!».

وكان رئيس لجنة الحكام استنكر اقحام التحكيم في المشاكل الجانبية، قائلاً: «أرفض تصريحات تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بشأن الهجوم على الحكام».

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