بالفيديو| «رأسية علاء» تقود «الزمالك» للتقدم على «الطلائع» في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك، وطلائع الجيش، بتقدم الأبيض بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بالجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

أحرز محمود علاء هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وتمكن لاعبي الفريق الأبيض من السيطرة على مجريات اللعب، والاستحواذ على وسط الميدان منذ بداية المباراة، وكاد الزمالك أن يتقدم بهدف مبكر في الشوط الأول، تحديدًا في الدقيقة الرابعة، وذلك بعدما سدد الكونغولي كاسونجو كابونجو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدي لها محمد بسام ببراعة.

في الدقيقة العاشرة كرة عرضية خطيرة لطلائع الجيش من الجهة اليمنى، استقبلها كريم طارق بتسديدة مباشرة لكن تصدي جيد من جنش ومرت الكرة إلى ركنية.

وواصل لاعبي الزمالك سيطرتهم على المباراة بعد مرور 20 دقيقة، وذلك وسط تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي فريق طلائع الجيش، خوفًا من تلقي شباكهم أي أهداف مبكرة.

واصل الفريق الأبيض سيطرته على وسط الميدان بعد مرور 30 دقيقة من زمن المباراة، لكن دون أي خطورة تذكر على مرمى طلائع الجيش، فيما رد الفريق العسكري ببعض الهجمات على استحياء، والتي لم تشكل أيضًا أي خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 30 انفرد يوسف أوباما بمرمى طلائع الجيش، لكن محمد بسام تصدى لتسديته ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 32 نجح الزمالك في التقدم بأول أهدافه في المباراة عن طريق محمود علاء، بعدما نفذت ركنية لداخل منطقة الجزاء، وارتقى محمود علاء عاليًا بضربة رأسية، واضعًا الكرة على يسار الحارس محمد بسام لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 33 كاد الكونغولي كاسونجو كابونجو أن يضاعف نتيجة اللقاء، بعد انفراده بمرمى طلائع الجيش من الجانب الأيمن، لكن حارس الفريق العسكري محمد بسام تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 40 كاد ينجح لاعب وسط الزمالك التونسي فرجاني ساسي في إضافة ثاني أهداف الأبيض، بعد انفراده بمرمى طلائع الجيش، لكن محمد بسام حارس الفريق العسكري تصدى لكرته ببراعة يحسد عليها.