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بالفيديو| الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش

اليوم PM 10:16
كتب: محمد خيري
بالفيديو| الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش

الزمالك

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نجح نادي الزمالك في إحراز الهدف الثاني بمرمى طلائع الجيش، وذلك في المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد بتروجت في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 57 عن طريق المدافع محمود علاء، بعد عرضية من ركلة ركنية، ليقبلها «علاء» برأسه في المرمى.

ويحتل الفريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الموسم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارة وحيدة أمام فريق النجوم، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط من انتصار وحيد، وتعادلين، فيما خسر الفريق العسكري في مواجهتين. 

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