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بالفيديو| «هاتريك» «علاء» في الطلائع يقود الزمالك لصدارة الدوري

منذ 45 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
بالفيديو| «هاتريك» «علاء» في الطلائع يقود الزمالك لصدارة الدوري

محمود علاء «أرشيف»

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حقق فريق الزمالك انتصارًا كبيرًا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

أحرز ثلاثية الأبيض محمود علاء في الدقائق: 32، 57، 82.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

   

   

   

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