بالفيديو| «هاتريك» «علاء» في الطلائع يقود الزمالك لصدارة الدوري

حقق فريق الزمالك انتصارًا كبيرًا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

أحرز ثلاثية الأبيض محمود علاء في الدقائق: 32، 57، 82.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.