الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الخطيب يشكر لجنة الصياغة النهائية للائحة الأهلي قبل عمومية 28 سبتمبر

«كلوب» يبحث عن بديل لمحمد صلاح في ليفربول

قبل المواجهة المرتقبة| كشف حساب لـ«صلاح وكين» منذ انطلاق الموسم الجديد

أجيري يتحفظ على فكرة ضم وليد سليمان للمنتخب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني

اليوم AM 10:55
كتب: علي سمير
التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالأهلى، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه، لمواجهة حوريا الغيني في السادسة مساء اليوم على ملعب 28 سبتمبر، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر من خلال التدريبات الأخيرة، اعتماد الجهاز الفني للفريق على مجموعة من اللاعبين لتنفيذ خطته وفكره الذي سيواجه به بطل غينيا.

وجاء التشكيل المتوقع هو:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول وساليف كوليبالي وسعد سمير.

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر ومؤمن زكريا (إسلام محارب).

الهجوم: وليد أزارو

أخبار قد تعجبك

الأهلي يواصل مشوار «حلم الأبطال» بمواجهة «حوريا» بربع النهائي

استطلاع رأى

  • أحد

    أحد

  • -

    :

    -

    09:37 AM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الأهلي السعودي

    الأهلي السعودي

  • حوريا الغيني

    حوريا الغيني

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس سويسرا
  • الأهلي

    الأهلي

  • بروسيا دورتموند

    بروسيا دورتموند

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي
  • سانت إيتيان

    سانت إيتيان

  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • وفاق سطيف

    وفاق سطيف

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الوداد

    الوداد

الأكثر قراءة

عاجل| «آل الشيخ»: تقدمت بشكوي لـ «السيسي» تجاه مؤامرة الجبلاية على بيراميدز

«فييرا» يدخل حسابات الزمالك.. والنادى يجدد شروطه لرحيل «معروف»

28 لاعباً بالمنتخب لمعسكر «إى سواتينى».. «سوازيلاند» سابقاً
أسبوع حافل للفراعنة بالخارج فى ملاعب العالم