التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالأهلى، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه، لمواجهة حوريا الغيني في السادسة مساء اليوم على ملعب 28 سبتمبر، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر من خلال التدريبات الأخيرة، اعتماد الجهاز الفني للفريق على مجموعة من اللاعبين لتنفيذ خطته وفكره الذي سيواجه به بطل غينيا.

وجاء التشكيل المتوقع هو:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول وساليف كوليبالي وسعد سمير.

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر ومؤمن زكريا (إسلام محارب).

الهجوم: وليد أزارو