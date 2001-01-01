كارتيرون يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام حوريا

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة المستبعدين من مباراة حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستبعد كارتيرون 5 لاعبين هم:

علي لطفي - محمد هاني - صبري رحيل - كريم نيدفيد - أحمد حمدي.