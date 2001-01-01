كارتيرون يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام حوريا

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الأهلي
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة المستبعدين من مباراة حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واستبعد كارتيرون 5 لاعبين هم:
علي لطفي - محمد هاني - صبري رحيل - كريم نيدفيد - أحمد حمدي.
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