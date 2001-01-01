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كارتيرون يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام حوريا

اليوم PM 04:48
كتب: علي سمير وحسين غريب
كارتيرون يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام حوريا

الأهلي

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة المستبعدين من مباراة حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستبعد كارتيرون 5 لاعبين هم:

علي لطفي - محمد هاني - صبري رحيل - كريم نيدفيد - أحمد حمدي.

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