10 دقائق| كوليبالي يهدد مرمى حوريا في أول فرص الأهلي

مرت 10 دقائق من مباراة الأهلي وحوريا الغيني ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة هادئة من الفريقين، غلب عليها التحفظ الدفاعي والتشتيت من لاعبي الفريق خاصة من جانب دفاع الأهلي خوفا من استقبال هدف مبكر.

كوليبالي في الدقيقة 5 ومن ضربة رأسية يصل لمرمى حوريا مستغلا عرضية علي معلول من ضربة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم.

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب 11 سبتمبر لملاقاة حوريا كوناكري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأمل المارد الأحمر في الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في 22 من سبتمبر المقبل.