20دقيقة| هدوء نسبي وانحصار الكرة في وسط الملعب بين الأهلي وحوريا

مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي وحوريا الغيني ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة هادئة من الفريقين، غلب عليها التحفظ الدفاعي والتشتيت من لاعبي الفريق خاصة من جانب دفاع الأهلي خوفا من استقبال هدف مبكر.

كوليبالي في الدقيقة 5 ومن ضربة رأسية يصل لمرمى حوريا مستغلا عرضية علي معلول من ضربة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب ولم تظهر خطورة حقيقية على المرميين، فيما اقتصرت محاولات الأهلي على الكرات العالية لأزارو لكنها لم تنجح حتى الوصول لـ20 دقيقة.

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب 11 سبتمبر لملاقاة حوريا كوناكري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأمل المارد الأحمر في الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في 22 من سبتمبر المقبل.