80 دقيقة| صلاح محسن يهدر انفرادًا صريحًا للأهلي أمام حوريا

مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي وحوريا الغيني ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة هادئة من الفريقين، غلب عليها التحفظ الدفاعي والتشتيت من لاعبي الفريق خاصة من جانب دفاع الأهلي خوفا من استقبال هدف مبكر.

كوليبالي في الدقيقة 5 ومن ضربة رأسية يصل لمرمى حوريا مستغلا عرضية علي معلول من ضربة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب ولم تظهر خطورة حقيقية على المرميين، فيما اقتصرت محاولات الأهلي على الكرات العالية لأزارو لكنها لم تنجح حتى الوصول لـ20 دقيقة.

حاول حوريا الغيني فرض سيطرته على مجريات الأمور وسيطر على الكرة متفوقا بشكل نسبي على الأهلي لكن دون خطورة، ليرد الأهلي بكرتين خطيرتين في الدقيقتين 28 و30 عن طريق وليد أزارو وعلي معلول لكن الدفاع أبعدها.

الدقيقة 34 تشهد محاولة جديدة من الأهلي على مرمى حوريا عن طريق تسديدة قوية من هشام محمد تمر بجوار القائم.

في الدقيقة 37 يسدد بافور لاعب حوريا لكن محمد الشناوي يتعامل معها بسهولة في أول فرص الفريق الغيني على الأهلي، فيما هدأ اللعب مجددا في الدقائق الأخيرة حتى انتهى الشوط الأول.

مع الشوط الثاني نشط حوريا الغيني بشكل كبير ووصل لمرمى الأهلي عن طريق الكرات العالية من الثبات والحركة لكن دفاع الأحمر تعامل معها بشكل جيد.

في الدقيقة 57 يخرج سعد سمير للإصابة ويدفع الفرنسي كارتيرون بمحمد نجيب، مع مستوى متوسط من الفريقين، تلاه تغيير ثان بخروج ناصر ماهر والدفع بصلاح محسن.

الدقيقة 64 تشهد محاولة جديدة من الأهلي عن طريق وليد أزارو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس حوريا سنتميترات قليلة.

يخرج وليد سليمان للإصابة ويدفع الفرنسي كارتيرون في الدقيقة 73، يتبعها الهجمة الأبرز والأخطر للأهلي على مدار المباراة عن طريق صلاح محسن من إنفراد صريح يهدره صلاح محسن يحوله الحارس لضربة ركنية.

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب 11 سبتمبر لملاقاة حوريا كوناكري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأمل المارد الأحمر في الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في 22 من سبتمبر المقبل.