كشف حساب «كارتيرون» بعد 90 يوما في القيادة الفنية للأهلي

مرت 90 يوما على تولي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية لفريق الأهلي حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية ولم يذق فيها طعم الهزيمة في كل البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر.

ويرصد الوطن سبورت كشف حساب لكارتيرون منذ توليه الإدارة الفنية للأهلي في 3 شهور في كل البطولات التي شارك فيها:

قاد كارتيرون الأهلي في 11 مباراة في الـ3 بطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 ولم يذق طعم الهزيمة حتى الان.

البطولة الأفريقية:

استهل كارتيرون مبارياته مع الأهلي بمواجهة تاونشيب البتسواني في ملعب برج العرب يوم 17 من يوليو الماضي في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين للمارد الأحمر، حيث كان يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة قبل هذا اللقاء تحت القيادة الفنية السابقة لحسام البدري، إلا أن الفرنسي نجح في قيادة الأحمر لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، وفي لقاء الإياب في الـ28 من يوليو واصل الفرنسي نتائجه الجيدة بالفوز على الفريق البتسواني بهدف العملاق كوليبالي، ليقفز بالأهلي للمركز الثاني بـ7 نقاط.

وخر الأهلي في الجولة الخامسة لتونس من أجل ملاقاة متصدر الترتيب الترجي في 17 من أغسطس الماضي، واستطاع الأهلي الفوز بهدف وليد أزارو، ليتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة ويضمن تأهله لربع النهائي.

وفي ختام دور المجموعات يوم الـ28 من أغسطس، حقق كارتيرون انتصاره الرابع على التوالي في دوري الأبطال على حساب كمبالا بـ4- 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب، ليتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة والتي أسفرت القرعة عن مواجهة حوريا كوناكري.

وحقق باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تعادله الأول في دوري أبطال أفريقيا أمام حوريا كوناكري الغيني اليوم في ذهاب ربع النهائي منذ توليه الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.

الدوري العام

في الثاني من أغسطس كان كارتيرون على موعد مع ظهوره الأول في الدوري بمباراة قمة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري، وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الجولة الثانية من الدوري، حقق الأهلي الفوز على المصري بهدفين دون رد في السابع من أغسطس خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ثم تغلب المارد الأحمر على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الثالثة.

وواصل كارتيرون انتصاراته في الدوري بقيادة الأحمر للفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الرابعة، قبل أن يتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة في المباراة التي شهدت أخطاء تحكيمية كبيرة.

البطولة العربية

لعب الأهلي مباراة وحيدة في البطولة العربية أمام النجمة اللبناني في ذهاب دور الـ32، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب في اللقاء الذي أراح خلاله كارتيرون العديد من اللاعبين الأساسين.