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وزير الرياضة يحضر مباراة المصري واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد خيري
وزير الرياضة يحضر مباراة المصري واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

وزير الرياضة

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يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائي التي تقام اليوم تحفيزا للفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة جيدة والصعود إلى الدور نصف نهائي، في ظل مساندته الدائمة للفرق المصرية بجميع البطولات.

ويتواجد الوزير في بورسعيد لزيارة المدينة الرياضية وعدد من المنشأت، قبل حضور المباراة، بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس سمير حلبية رئيس النادي.

ويلتقي الفريق البورسعيدي اليوم في التاسعة مساء أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بورسعيد، حيث يطمح المصري في تحقيق فوزا كبير لتسهيل مهمة مباراة العودة، واستمرار مشواره في البطولة والصعود إلى الدور قبل النهائي.

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