تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون، بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 24 ساعة.

وكان من المنتظر إقامة اللقاء في التاسعة مساء السبت المقبل، وتقرر إقامته الأحد الموافق 23 سبتمبر في التاسعة مساء.

وجاء ذلك الأمر لتزامن إقامة اللقاء في موعده الأصلي، مع مباراة الأهلي وحوريا الغيني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.