«عبد الغني»: سنُطبق «تقنية الفيديو» حتى لو وصلت التكلفة لـ «مليار جنيه»

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية استقر على تطبيق تقنية الفيديو، خلال مباريات الدوري المقبلة، تحقيقًا لمبدأ العدالة.

وقال «عبد الغني»، في تصريحات لـ «الوطن سبورت»: «اتحاد الكرة سيطبق تقنية الفيديو حتى لو وصلت التكلفة لمليار جنيه».

وأضاف «عضو الجبلاية»: «اتحاد الكرة يسعى لتطبيق مبدأ العدالة، ولا يرغب في مجاملة أي فريق وتطبيق تقنية الفيديو يضمن العدالة التحكيمية، خلال مباريات الدوري بالفترة المقبلة وعدم إثارة أزمات بشأن التحكيم».