«عبد الغني»: سنُطبق «تقنية الفيديو» حتى لو وصلت التكلفة لـ «مليار جنيه»

أحدث الأخبار
مجدي عبد الغني
أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية استقر على تطبيق تقنية الفيديو، خلال مباريات الدوري المقبلة، تحقيقًا لمبدأ العدالة.
وقال «عبد الغني»، في تصريحات لـ «الوطن سبورت»: «اتحاد الكرة سيطبق تقنية الفيديو حتى لو وصلت التكلفة لمليار جنيه».
وأضاف «عضو الجبلاية»: «اتحاد الكرة يسعى لتطبيق مبدأ العدالة، ولا يرغب في مجاملة أي فريق وتطبيق تقنية الفيديو يضمن العدالة التحكيمية، خلال مباريات الدوري بالفترة المقبلة وعدم إثارة أزمات بشأن التحكيم».
أوليمبياكوس
-
:
-
07:30 PMالدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
كالياري
-
:
-
08:30 PMالدوري الإيطالي
ميلان
المصري البورسعيدي
-
:
-
09:00 PMالكونفدرالية
اتحاد الجزائر
روما
2
:
2
12:30 PMالدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
يوفنتوس
2
:
1
03:00 PMالدوري الإيطالي
ساسولو
لاريسا
1
:
3
05:15 PMالدوري اليوناني
باناثينايكوس
تعليقات الفيسبوك