خاص| 10 آلاف دولار.. تكلفة تطبيق تقنية الـ «var» في المباراة الواحدة بالدوري

أعلن مصدر مسئول في اتحاد الكرة، عن تكلفة تطبيق تقنية حكم الفيديو في المباراة الواحدة ببطولة الدوري للموسم الحالي.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن تطبيق التقنية يتكلف 10 آلاف دولار في المباراة الواحدة، بما يوازي 180 ألف جنيه تقريبًا.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، وافق اليوم الأحد في اجتماعه، على تطبيق التقنية بشكل رسمي في الدوري، وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، للحصول على موافقته.