بالصور| بيان عاجل من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بيانا رسميا، يعلن فيه رفضه لما تداولته قناة بيراميدز بشأن تدخل رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، بصفته الرئيس الإداري لمركز التسوية والتحكيم في عمل القضاة.

ورفض البيان ذلك الأمر جملة وتفصيلا واعتبره بأنه إدعاء محض الإفتراء، وذلك لأن القضاة وفقا لأحكام الدستور مستقلون ولا يتدخل أي فرد في عملهم.

وجاء نص البيان كالتالي: