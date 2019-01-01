اتحاد الكرة يرد على وكيل «صلاح»: من حق الشركة الراعية استغلال صورته بقميص المنتخب

«فيفا» يدعم الموقف.. والناقل الرسمى يهدد بتوقف رحلات الفراعنة بسبب هجوم «مومو»

انتهى اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، من إعداد تقرير ورد مفصل فى أزمة الرعاة بين الجبلاية ومحمد صلاح لاعب الفراعنة وليفربول، تمهيداً لإرساله خلال الساعات المقبلة، لرامى عباس وكيل اللاعب متضمناً توضيح جميع الحقوق الخاصة بالجبلاية وحقوق الإعلانات التى توضع على «قميص» المنتخب.

وكان اتحاد الكرة تلقى خطاباً من رامى عباس عقب انتهاء مباراة النيجر التى أقيمت يوم 8 سبتمبر الحالى على ستاد برج العرب، فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، وتضمن الخطاب التأكيد على رفض اللاعب ارتداء قميص المنتخب، الذى يحمل إعلانات خاصة برعاة الجبلاية، خلال التدريبات والإحماء قبل أى مباراة، إلى جانب اعتراضه الشديد على ما قامت به شركة «بريزنتيشن»، من استغلال صورة محمد صلاح ضمن الصورة الجماعية للمنتخب، والتى تم نشرها على «السوشيال ميديا»، عقب لقاء النيجر، مطالباً بضرورة عدم تكرار ذلك بداية من معسكر مباراة سوازيلاند المقبل.

ووفقاً للخطاب المرسل من وكيل محمد صلاح، أعدت الجبلاية رداً سيتم إرساله خلال الساعات المقبلة، للتأكيد على مخالفة طلبه بخصوص عدم رغبته فى ارتداء قميص المنتخب خلال التدريبات وعمليات الإحماء، للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك بعد التواصل مع مسئولين كبار فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ومكتب محاماة دولى للتعرف على القواعد المنظمة لحقوق لاعبى المنتخبات والاتحادات الوطنية.

وتضمن رد اتحاد الكرة التوضيح لوكيل محمد صلاح أن شركة «بريزنتيشن»، راعى الجبلاية، ومن حقها نشر صور جماعية للاعبى المنتخب ومن بينهم محمد صلاح، طالما أن ذلك يقتصر على «السوشيال ميديا»، دون استغلال صور لاعب ليفربول الإنجليزى فى أى حقوق تسويقية أو إعلانية، حيث تواصل هانى أبوريدة رئيس مجلس الجبلاية مع عدد من المسئولين فى «فيفا»، على رأسهم جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى، وعرض عليهم طلبات رامى عباس محامى محمد صلاح، بشأن حقوق الرعاية والتسويق الخاصة باللاعب.

ودعم رئيس فيفا، موقف اتحاد الكرة فى أزمته مع وكيل محمد صلاح، مؤكداً أن اللاعب عندما يكون فى صفوف المنتخب، فإن حقوق التسويق والرعاية الخاصة به تخص اتحاد الكرة فى المقام الأول، وأن لوائح الاتحاد الدولى واضحة فى هذا الشأن، وشدد على أن موقف الجبلاية قانونى وليس هناك أى مخالفة للقواعد المنظمة لحقوق الرعاية والتسويق الخاصة بالفرعون المصرى.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل شركة الطيران الوطنية، الناقل الرسمى للمنتخب، بسبب ما خرج به محمد صلاح من هجوم على الشركة بقوله إن اتحاد الكرة وفر طائرات خاصة للمنتخب فى رحلاته الخارجية، ولكنها لم تكن مريحة على الرغم من تخصيص 3 مقاعد لكل لاعب.

وشدد المصدر على أن الشركة بعد تصريحات اللاعب تهدد بعدم نقل الفريق لعدم الاستفادة من وراء ذلك، خصوصاً بعد رفض «صلاح» التقاط صور تخصهم تسويقياً، وأن التهديد يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل رحلة الفريق المقبلة أمام سوازيلاند لمواجهة منتخب بلادها فى تصفيات أمم أفريقيا