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عصام عبد الفتاح: «أنا الوحيد اللي وقفت قدام تركي آل الشيخ»

أمس PM 11:21
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عصام عبد الفتاح: «أنا الوحيد اللي وقفت قدام تركي آل الشيخ»

عصام عبد الفتاح

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أعرب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن غضبه الشديد من الهجوم المستمر الذي يتعرض له الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة بمباريات الدوري المصري.

وقال «عبد الفتاح» في تصريحات تليفزيونية: «أنا الوحيد اللي في مصر اللي وقف قدام تركي آل الشيخ، وتصديت له بكل قوة، إزاء هجومه المستمر على الحكام المصريين».

وتابع «قمت بالرد على تركي آل الشيخ عندما اتهم الحكام المصريين بالفساد، وتقاضي الرشاوي، وقلت له أن حكام مصر في قمة النزاهة، والحيادية، وليسوا مرتشين، أو فاسدين كما يزعم، وحذرت قبل بداية الموسم».

واختتم «علاء نبيل تواصل معي عبر الهاتف قبل بداية اللقاء، وأخبرني أنه يرفض تواجد حكام أجانب بمباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم، وأخبرته أن طاقم التحكيم التونسي الذي أدار مباراته اليوم، يأتي ضمن اتفاقيات التوأمة بين لجنتي التحكيم المصرية، والتونسية، ليس إلا».

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