عاجل| المقاولون يُهدد باللجوء لـ «فيفا» بعد أزمة مباراة «بيراميدز»

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنه سيتم التقدم بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار «عادل» إلى أنه الشكوى من أجل عدم وجود الحكم الخامس، وأن المقاولون الفريق الوحيد في الدوري الذي لعب بدون حكم خامس.

وأوضح أنه في حال عدم التحرك للشكوى المقدمة سيتم رفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

جدير بالذكر أن المقاولون العرب خسر من «بيراميدز» بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.