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«تركي آل شيخ» عن هجوم علاء نبيل: «الجهات في مصر قادرة على تربيته»

أمس PM 11:48
كتب: أحمد موسى
«تركي آل شيخ» عن هجوم علاء نبيل: «الجهات في مصر قادرة على تربيته»

تركي أل الشيخ

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رفض تركي أل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الرد على علاء نبيل مدرب المقاولون العرب، مؤكدا أن الجهات المسئولة في مصر قادرة على تربيته.

وكتب تركي أل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلا:"اذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا ... في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته !".

وأبدى علاء نبيل حزنه الشديد بعد خسارة المقاولون العرب من بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال نبيل في تصريحات تليفزيونية، "عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان، وعيب الي بيحصل ده، احنا مصريين وعندنا كرامة".

وأشار مدرب الذئاب، أنه يدعم بشكل كامل الحكام المصريين، مؤكدًا على أن ما حدث إهانة للحكام المصريين.

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